Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.
За останню добу українські сили знищили 7 танків, 15 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему та іншу техніку.
Також було знищено 12 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета та 35 одиниць автомобільної техніки.
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