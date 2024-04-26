Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.24 орієнтовно склали 463 930 осіб.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

За останню добу українські сили знищили 7 танків, 15 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему та іншу техніку.

Також було знищено 12 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета та 35 одиниць автомобільної техніки.