Пакет може бути завершено та оголошено вже в п’ятницю, і він включатиме системи Patriot.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на двох неназваних американських чиновників.

США наносять “останні штрихи” на один із своїх найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги Україні, готуючись підписати контракти на постачання зброї та обладнання для київських сил на 6 мільярдів доларів.

За словами видання, пакет включатиме ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу «повітря-повітря», які будуть встановлені на винищувачах.

Politico зазначає, що обладнання, найімовірніше, не прибуде в Україну протягом найближчих кількох років, оскільки це не допомога із наявних запасів – гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка видає контракти американським оборонним фірмам на виготовлення нового обладнання.