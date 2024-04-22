Про це в Telegram повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Ворог завдав авіаційних ударів по Роботиному та Малій Токмачці. 25 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку”, — написав він.
Також російські сили шість разів обстріляли Роботине, Малу Токмачку та Левадне з реактивних систем залпового вогню. 169 артуилерийський дарів завдано по Гуляйполю, Малій Токмачці, Новоандріївки, Роботиному, Левадному та Малинівці.
“Надійшло 2 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали”, — повідомив Федоров.
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