Протягом 21 квітня російські окупанти 202 рази ударили по Запорізькій області. Під обстрілом перебували 6 населених пунктів.

Про це в Telegram повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Ворог завдав авіаційних ударів по Роботиному та Малій Токмачці. 25 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку”, — написав він.

Також російські сили шість разів обстріляли Роботине, Малу Токмачку та Левадне з реактивних систем залпового вогню. 169 артуилерийський дарів завдано по Гуляйполю, Малій Токмачці, Новоандріївки, Роботиному, Левадному та Малинівці.

“Надійшло 2 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали”, — повідомив Федоров.