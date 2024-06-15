Департамент окупаційної адміністрації Криму, який відповідає за історичні артефакти та об’єкти культури на півострові, видав наказ підлеглим установам готувати музейні цінності до "евакуації".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У документі не вказано причини та місця можливого вивезення цінностей, але існує великий ризик, що найцінніші екземпляри будуть перевезені з Криму на територію РФ.

У переданому документі ЦНС зазначено необхідність уточнення переліку “місць евакуації цінностей” у разі катастроф або воєнних дій. Варто відзначити, що згідно з російським законодавством, такий перелік мав бути затверджений раніше, але інформацію просять уточнити через новий “лист мінкульту РФ”.

Адміністраціям музеїв надано строк до 1 липня 2024 року на відповідь щодо планів щодо пам’яток культури та історії на окупованому півострові. Лист від міністерства культури РФ також вказує на можливість вивезення частини цих пам’яток за межі півострова.

Цей лист також є у розпорядженні Центру національної безпеки, але через чутливу інформацію його поки не можливо опублікувати.

“Проте з нього випливає, що росіяни намагаються пришвидшити процеси типологізації та оцінки музейних артефактів у Криму. Музейники в Криму створюють електронні реєстри творів мистецтва та пам’яток історії та передають інформацію до електронного музейного фонду РФ”, — коментують ситуацію.

У Центрі також відзначили, що викрадення або знищення історичних і культурних об’єктів та пам’яток на окупованих Росією територіях стало системним.

“Вже на цей момент у російських музеях зберігають тисячі артефактів українського походження. До незаконної діяльності залучені російські науковці, які також мають понести відповідальність за свої дії”, — наголосили у ЦНС.

Російські окупанти продовжують нищити українські історичні памʼятки, викрадати їх з окупованих територій в РФ.