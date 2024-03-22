Вранці 22 березня РФ завдала комбінованого удару по українських містах. В низці регіонів є загиблі й поранені.

Вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Кропивницькому та на Хмельниччині, повідомляється про влучання по об’єктах інфраструктури на Львівщині та в Івано-Франківській області. В низці регіонів є загиблі й поранені, спостерігаються проблеми з водо- та електропостачанням.

У Харкові було чути близько 15 вибухів, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, РФ цілить по енергетичній інфраструктурі. Є пожежі на місцях деяких влучань.

У Хмельницькому й населених пунктах регіону, зокрема Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах, зникло світло. Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що внаслідок атаки у регіоні є поранені й загиблі. Також він підтвердив, що через атаку пошкоджені об’єкти інфраструктури.

По Запоріжжю росіяни завдали 12 ракетних ударів. Попередньо 7 будинків зруйновано, 35 – пошкоджено. Рух автотранспортом через Дніпровську ГЕС повністю обмежили. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

РФ вдарила ракетами по греблі ДніпроГЕС у Запоріжжі. За словами енергетиків, росіяни намагаються створити нову екологічну катастрофу після підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. На станції триває пожежа.

На Львівщині ворожий БпЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалась пожежа, як зазначив очільник ОВА Козицький.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Вілкул повідомив, що у місті є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого ввели графіки аварійних відключень. Атака пройшла без втрат та постраждалих.

В Івано-Франківській області ворог пошкодив об’єкт критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано.

На Вінниччині також є влучання в об’єкт критичної інфраструктури, повідомив керівник ОВА Борзов.

За інформацією Сумської ОВА, у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів Сумщини тимчасово ввели графіки аварійних відключень.