Каже, що перед початком широкомасштабної війни хотів приєднатися до територіальної оборони ЗС України, але його не прийняли.

Про це Бутусов розповів у програмі “Рандеву…”.

Відповідаючи на запитання, чому він не служить у Збройних силах та що він робив би, якби отримав повістку, Юрій Бутусов сказав:

“Насправді це широко висвітлювалося… Я подавав документи на вступ до ТрО. До 126-го батальйону тероборони Києва . Ще перед вторгненням, у січні. Навіть брав участь у маневрах бригади ТрО Києва в січні 2022 року. Але, на жаль, командування ввічливо мене попрохало зрозуміти, що вони не можуть мене зарахувати в ТрО. Я здав усі аналізи, всі довідки, заплатив…”

На уточнювальне питання, чому, журналіст, відомий критичним ставленням до влади, зазначив: “Тому що їм сказали цього не робити. Сказали, “щоб ні в кого з нас не було проблем, зрозумій нас. Бо нам будуть давати по голові…”

“Тому, на жаль, мене не взяли в ТрО”, – сказав Юрій Бутусов, додавши, що цю історію можуть перевірити всі, хто мають знайомих у 126-му батальйоні.

“Я дійсно для себе зрозумів, що, можливо, в такий час мені важливо не шукати посаду [у війську], а залишатися журналістом. І головне – бажання в такий час просто показати волю і бажання ризикувати, бути зі своїми читачами, глядачами, бути серед них”, – наголосив редактор “Цензор.НЕТ”.