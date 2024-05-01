Це передає кореспондент Укрінформу.
“Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час пандемії ковіду. Під час засідання Верховної ради у будівлі зможуть перебувати 20-30 представників ЗМІ.
Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації. Після Великодня зберемо журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті”, — розповів Штучний.
Голова Верховної ради, Руслан Стефанчук, зауважив, що парламент може вважатися одним із центрів прийняття рішень, і відзначив ризики, пов’язані з цим, що підтверджуються відповідними листами від спецслужб.
“Маємо ризики, які щомісяця підтверджуються відповідними листами від спецслужб”, — сказав Стефанчук.
У зв’язку з цим представниця Управління державної охорони, Валентина Савіцька, наголосила на необхідності належної верифікації представників ЗМІ, які будуть допущені до будівлі парламенту.
За її словами, раніше акредитацію у Верховній раді мали понад 4 тисячі журналістів.
“Нам потрібно сформувати пул журналістів, які ставлять до себе високі репутаційні вимоги”, — додав Стефанчук.
Крім того, керівник пресслужби Верховної ради, Тарас Пастушенко, зазначив, що “протягом останніх двох років діє тимчасовий пресцентр, де постійно надається можливість народним депутатам спілкуватися з журналістами”.
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