Керівник апарату Верховної ради, В’ячеслав Штучний, оголосив, що журналістам буде повернуто доступ до парламенту для висвітлення його роботи під час пленарних засідань у такому ж режимі, як під час пандемії коронавірусу.

Це передає кореспондент Укрінформу.

“Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час пандемії ковіду. Під час засідання Верховної ради у будівлі зможуть перебувати 20-30 представників ЗМІ. Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації. Після Великодня зберемо журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті”, — розповів Штучний.

Голова Верховної ради, Руслан Стефанчук, зауважив, що парламент може вважатися одним із центрів прийняття рішень, і відзначив ризики, пов’язані з цим, що підтверджуються відповідними листами від спецслужб.

“Маємо ризики, які щомісяця підтверджуються відповідними листами від спецслужб”, — сказав Стефанчук.

У зв’язку з цим представниця Управління державної охорони, Валентина Савіцька, наголосила на необхідності належної верифікації представників ЗМІ, які будуть допущені до будівлі парламенту.

За її словами, раніше акредитацію у Верховній раді мали понад 4 тисячі журналістів.

“Нам потрібно сформувати пул журналістів, які ставлять до себе високі репутаційні вимоги”, — додав Стефанчук.

Крім того, керівник пресслужби Верховної ради, Тарас Пастушенко, зазначив, що “протягом останніх двох років діє тимчасовий пресцентр, де постійно надається можливість народним депутатам спілкуватися з журналістами”.