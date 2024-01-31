Вчора на Ютуб-каналі під назвою “18000”, котрий висвітлює новини Черкас, вийшло інтерв’ю з Анатолієм Стуженком – військового, командира 118-ої бригади ТРО.

На інтерв’ю обговорювалися різні теми: мобілізація на Черкащині, завдання ТРО на фронті, а також – про більш жорстку мобілізацію загалом. Саме висловлювання військового на останню тему звернули на себе публічну увагу.

“Ми дограємось у демократію до такого стану, що нас, військових, незабаром будуть ногами штурхать. Повинно бути так: не вийшов з машини – прострелили коліно. Тільки так. Інакше ми не переможемо. Жорстка мобілізація!” – наголосив Анатолій, додавши: “Не можеш ти (воювати) – приходиш і відверто кажеш: я краще одягну спідницю.”

Згодом процитований вище фрагмент повів за собою реакцію суспільства, зокрема – в мережі Х (колишній твіттер) опублікували пост обурення зі фрагментом.

Реакція на пост користувача Х послідувала швидко і була різною.

Хтось писав про те, що військовий Анатолій Стуженко все сказав правильно:

Та більшість людей, що зреагували на фрагмент інтерв’ю з Анатолієм, були вкрай невдоволені його заявами:

Тред з обговоренням ситуації навколо інтерв’ю досі продовжується. Наше медіа зазначає, що фрагмент, опублікований користувачем Х, має продовження наприкінці обговорюваного інтерв’ю. Там Анатолій чіткіше, без емоцій висловлює позицію з приводу питання мобілізації (39.20 на інтерв’ю):

“Я думаю, що президент України підпише закон про мобілізацію, і всі будуть його виконувати. До цього треба просто більш жорстко відноситися. Знаєте, демократія – це добре, але вона може привести до поганих наслідків. Тому я в цьому питанні покладаюся на закон, котрий зазначає, що кожен громадянин зобов’язаний захищати свою державу. От ми і повинні це все зробити”.

Слідкуватимемо за ситуацією надалі.