Найскандальніша постачальниця товарів Міноборони, виявляється, купила за час повномасштабного вторгнення кілька готелів. Журналісти їх знайшли.

Найгучнішим корупційним скандалом 2023 будуть, безумовно, яйця по 17, які включила в свій каталог продуктів компанія “Актив компані”. Це одна з численних компаній, які входять до так званої групи білоцерківських Тетяни Глиняної. Майже 30 років ці компанії заробляли на постачанні харчування для армії.

Для більшості чиновників Міноборони Тетяна Глиняна – це “хутровічка”. Так її називають за назвою її першої компанії – постачальника МО.

На першу половину 2023 МО підписано 10 договорів із компаніями, які взяли на себе забезпечення військових частин у різних областях.

Серед них найбільший контракт мала вже згадана в яєчному скандалі “Актів компані” – вона отримала 13 мільярдів, її найближчі конкуренти підписали контрактів на 8,9, ще дві компанії, які по суті є представниками однієї групи, – приблизно по 4,5 мільярда кожен.

У попередній, 2022 рік, найбільше контрактів – 8 – мала компанія “Преміум компані” (перейменована на “Актив компані”).

Після скандальної статті Юрія Ніколова Міноборони переглянуло деякі ціни в каталозі. Так, ціна на яйця в найвідомішому контракті була знижена з 17 до 9 грн, а картоплі – з 22 до 14,8 грн. Також були знижені в рамках переговорів через листування в різних постачальників ціни на осетр – з 450 до 200, кави розчинної – з 750 до 510, чаю зеленого пакетованого – з 363 до 250, борошна з 18 до 15,30.

Після цього закупівлі також були виведені на Прозорро, з верхнім обмеженням ціни продуктів.

Після скандалу “Актив компані” на тендери не виходила. Втім, ще одна компанія з групи Глиняної “Гранд консалт” виграла у 2023 тендерів на понад 8 мільярдів гривень.

З них на 2,8 мільярда договорів підписано вже у грудні 2023. На останніх торгах “Гранд консалт” виграв 10 лотів.

Збільшення кількості лотів не вплинуло суттєво на те, які компанії отримують там перемогу. Якийсь час була думка провести скорочення позицій каталогу, але це призвело б до покращення життя постачальників армії. Їм треба було б пропонувати просто менше продуктів. Тому зараз міністерство переходить на закупівлі окремих товарних груп, щоб на тендери змогли зайти саме виробники.

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Травень 2023. У Міноборони проходить нарада про зміни до каталогу харчування ЗСУ. Чиновники сперечаються, чи треба прибирати телятину та ще 25 позицій каталогу.

Нам сказали прибрати все, що не замовляли – тому треба виконувати, – каже один з чиновників.

Ми не замовляли, бо в нас було *** тон арештованої білоруської телятини. Як я мав це причепити до звіту? Зменшення каталогу тільки на користь постачальників буде…

Та поки ви сперечаєтесь, Глиняна вже готель в Хорватії, кажуть, будує.

Ой, можна подумати, що це перший.

Це була перша згадка про те, куди Тетяна Глиняна виводить кошти. І тоді вже було відомо, що вона не живе в Україні, а переїхала до Хорватії.

Бутік-готель Luxe 2

І ось цього тижня журналіст NV Бізнес Артем Альїн знайшов ті самі готелі, про які ширилися плітки в Міноборони не один рік. Але всіх все влаштовувало.

Джерело NV Бізнес у Спліті розповіло, що бачило Глиняну під час управління одним з готелів. Наразі її пов’язують з готелями Mirari, Ora та ще одним, назву якого співрозмовник видання не знав.

NV Бізнес вдалось з’ясувати, що перший готель зареєстрований на юридичну особу NAZARII d.o.o. (Брела, Хорватія). Хорватські сайти, що публікують бізнес-аналітику на основі юридичних реєстрів, вказують, що засновницею цього підприємства з 2016 року є саме Тетяна Глиняна. У 2022 році на деякий час її власником ставала дочка Ірина Кут. З осені 2023 року Глиняна стала бенефіціаром ще трьох хорватських компаній:

ZEN ADRIA d.o.o.

PIGMENT d.o.o.

MIMOZA d.o.o.

Перша юрособа — це готель Ora. Інші дві зареєстровані за одною адресою з готелем Luxe. MIMOZA d.o.o. є юридичною особою, яка також веде справи готелю Posh, що розташований практично на узбережжі.

Місце реєстрації NAZARII d.o.o. у Брелі, скоріше за все, є місцем реєстрації особисто Тетяни Глиняної. Саме ця адреса вказана в одному з хорватських реєстрів.

Тобто ці 4 юрособи мають відношення до чотирьох готелів та одного приватного будинку.

Бутік-готель Mirari має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху.

Готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.

Бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на 8 осіб.

Готель Posh категорії 5* має 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.

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Після виходу матеріалу Ніколова провадження щодо зловживань були порушені ДБР та НАБУ.

Поки про результати їхньої роботи невідомо. Для того, щоб встановити збитки держави, правоохоронці мали вилучити документи у військових частинах, куди постачались продукти компаніями, зокрема і Глиняної.

Водночас згідно зі звітом Рахункової палати, ТОВ “Актив компані” поставило за І півріччя 2023 року 50,9 млн комплектів за ціною 137.04 грн, якщо зважати, що ціна дободачі в СБУ в цей період була 92, 45 грн, а в Нацгвардії – 118,6, то заробіток компанії Глиняної порівняно з дободачею СБУ становив 2,2 мільярда гривень, а порівняно з ціною Нацгвардії – 0,9 млрд грн.

Також аудитом, здійсненим територіальним управлінням Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях (у м. Київ) у в/ч *** встановлено, що ТОВ “АКТИВ КОМПАНІ” за договором, укладеним із Міноборони від 23.12.2022 №286/2/22/75 (із змінами від 20.02.2023 №286/2/22/75/1) здійснювало постачання окремих продуктів харчування за завищеними цінами.

Наприклад, згідно із даними Інтернет-ресурсу, ціни на яйця курячі категорії С1 у червні 2023 року були від 5,66 до 6,05 грн за одну штуку (Яйця курячі Квочка (С1 10 шт.) – 56,63 грн (5,66 за шт.), Яйця курячі Ясенсвіт (С1 10 шт.) – 57,16 грн (5,72 за шт.), Яйця курячі Ясенсвіт (С1 18 шт.) – 108,98 грн (6,05 за шт.), Яйця курячі Ясенсвіт (С1 30 шт.) – 179,18 грн (5,97 за шт.)).

Згідно з укладеним договором ціни на яйце куряче першого ґатунку за 1 шт. становили 17,0 грн, тобто були вищими в 2,8 раза. В подальшому додатковою угодою ціни були зменшені до 9,0 грн за одну штуку.

Вартість курячого стегна, згідно із договором, була визначена 120,0 грн за один кілограм. Водночас, згідно із даними Інтернет ресурсів, ціна на куряче стегно зростала, починаючи із грудня 2022 року з 97,0 грн за один кг до 109,57 грн за один кг в червні 2023 року, але так і не досягнула межі 120,0 грн за один кілограм, як визначено у договорі.

Згідно із даними інтернет-ресурсів, ціна на олію соняшникову за один літр станом на 01.01.2023 становила 70,29 грн, мала постійну тенденцію до зниження і в червні місяці становила 65,77 грн за один літр. У договорі вартість олії соняшникової рафінованої визначена 109,0 грн за один кілограм, або, розрахунково, 102,5 грн за літр (109,0 грн х 940 г/1000 г), що в 1,5 раза більше, за ціну на олію в грудні 2022 року.

Після розголосу в суспільстві Міноборони зупинило виконання низки договорів, зокрема на прохання самих компаній “Нова-постач” та “Актив компані”.

З довідки участі у ревізії завідувача сектору товарознавчих досліджень військового майна, лабораторії інженерно-транспортних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень КНДІСЕ Берегового С.В., яка фігурує в одному з кримінальних проваджень, відомо, що:

– по договору із ТОВ “ПРЕМІУМ КОМПАНІ” (теж підприємство групи Глиняної) від 07.03.2022 № 286/2/22/14 (на суму 3 942 920 108,00 грн) середнє загальне завищення цін в Каталозі продуктів (додаток 13.1) становить 7,42%, через що вартість договору на дату його укладання завищена на 292 564 762,0 грн, а за результатом його виконання завищена на 320 146 376,76 грн (7,42% х 4 314 641 196,34 грн).

Також цікаво, що відповідно до порядку здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг в Міністерстві оборони, затвердженого наказом МОУ від 14.02.2020 № 43, рішення про попередню оплату більше ніж 50 000 000,00 грн мав приймати тільки міністр.

Проте заступник міністра оборони Шаповалов, який зараз у СІЗО, затвердив зокрема рішення від 08.03.2022 № 220/1401 про здійснення попередньої оплати на загальну суму 300 000 000,0 грн за договором із ТОВ “ПРЕМІУМ КОМПАНІ” від 07.03.2022 № 286/2/22/14 (передоплата за березень на (4,49%) від суми Договору (3 942 920 108,00 грн), з терміном погашення до 08.06.2022.

Відповідно до матеріалів того ж провадження, в другому півріччі 2022 ТОВ “АКТИВ КОМПАНІ” не поставило окремі продукти харчування (по кількості, асортименту) на загальну суму 3 668 293,15 грн, та водночас без згоди військових частин поставило продукти харчування, які військові частини не замовляли, на суму 336 420,72 грн.

Якщо у вас ще є питання, як працює закупівля комплекту і як на нього впливає ціна яйця, пояснюю.

Взагалі яйця – геть не найпоширеніший продукт меню, як вам могло здатись.

Яйце куряче першого ґатунку – 1,13% загальної вартості наданої послуги.

Яйце куряче вищого ґатунку – 0,44% загальної вартості наданої послуги.

Але далі йде махлювання, коли за рахунок вартості одних продуктів, включених до каталогу, можуть використовуватися декілька інших, але у межах вартості комплекту, що створює можливість значно завищити вартість продуктів.

В результаті можна купити кілька готелів на узбережжі Хорватії та вести спокійне життя і прибутковий бізнес уже там.