Такер Карлсон опублікував інтерв'ю з російським філософом Олександром Дугіним, в якому обговорюються його погляди на індивідуалізм та лібералізм у "англо-саксонському світі".

Відповідне інтерв’ю опублікував у соцмережі Х.

В ході розмови він також згадує, що дочку Дугіна було вбито, як каже Карлсон, українською владою. Також зазначається, що книги російського філософа не продаються на Amazon.

Протягом інтерв’ю не було прямих запитань щодо російського вторгнення в Україну.

Раніше Такер Карлсон також взяв інтерв’ю від президента Росії Володимира Путіна та засновника Telegram Павла Дурова.