Відповідне інтерв’ю опублікував у соцмережі Х.
В ході розмови він також згадує, що дочку Дугіна було вбито, як каже Карлсон, українською владою. Також зазначається, що книги російського філософа не продаються на Amazon.
Протягом інтерв’ю не було прямих запитань щодо російського вторгнення в Україну.
Раніше Такер Карлсон також взяв інтерв’ю від президента Росії Володимира Путіна та засновника Telegram Павла Дурова.
- Павло Дуров дав інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону
- Володимир Зеленський відмовився дати інтерв’ю пропагандисту, який підігрував Путіну
- Путін не зміг через інтервʼю з Карлсоном донести республіканцям послання про мир, воно загубилося у лекції з історії, – NYT