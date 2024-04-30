Посол Данії Оле Егберг Міккельсен зазначив, що гаубиці Caesar більш потрібні українській армії, ніж самій Данії.

Про це він заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

“У нас нічого не залишилося (гаубиць Caesar – ред.), все, що у нас є, було пожертвуване, і філософія полягає в тому, що вони потрібні вам більше, ніж нам. На цей час лінія фронту знаходиться в Україні, тому вони потрібні вам більше, ніж нам”, — наголосив Міккельсен.

Міккельсен не розголошував подробиць щодо фінансування нових гаубиць, оскільки це може піти на користь Росії.

Данія зараз активно працює над тим, аби замінити віддані Україні гаубиці. Також точаться дискусії про те, які саме Копенгаген планує придбати.

Також нагадаємо, що Міккельсен підтвердив, що Україна отримає літаки F-16 вже цього літа.