Очікується, що перші літаки F-16 для України прибудуть з Данії вже цього літа.

Про це повідомив посол Данії Оле Егберг Міккельсен у інтерв’ю РБК-Україна.

“Я не дуже знайомий з технічними деталями, але можу процитувати мого прем’єр-міністра, яка нещодавно була в Україні, у Львові, їй поставили те саме питання, і вона сказала, що літаки прибудуть цього літа. Якого місяця вона не уточнила. Я можу тільки послатись на те, що вона сказала”, — сказав дипломат.

Дипломат підкреслив, що це складне завдання, бо це більше, ніж просто поставка літаків — це повна система забезпечення, обслуговування та наземні бригади, які готуються до експлуатації літаків.

“Це величезне завдання і мені випала честь зустрітися з деякими українськими пілотами на авіабазі в Данії ще в серпні минулого року, коли ваш президент приїжджав до Данії”, — наголосив Міккельсен.

Пілоти та наземні команди України вже не можуть дочекатися початку використання нової техніки, зазначив він.

“Так що я оптимістично налаштований, я впевнений, що вони скоро прибудуть і, сподіваюся, скоро будуть готові до експлуатації”, — додав посол.