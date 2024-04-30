Сьогодні, 30 квітня, в Україні відзначається День прикордонника.

Президент Володимир Зеленський висловив свою вдячність кожному прикордоннику за їхню самовіддану роботу у захисті державного кордону та безпеки країни.

“Наші воїни-прикордонники не лише захищають державний кордон, але й разом з усіма Силами оборони та безпеки України боронять нашу державу і людей на різних напрямках фронту”, — наголосив президент.

Президент також висловив надію, що прикордонники зможуть працювати спокійно на всіх ділянках кордону, адже вони роблять все можливе для цього.

Зеленський завершив повідомлення, вітаючи кожного прикордонника з їхнім професійним святом та висловивши повагу за їхню гідну службу.

Також нагадаємо, що саме в день прикордонника, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив про формування третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України під назвою “Гарт”.