Президент Володимир Зеленський висловив свою вдячність кожному прикордоннику за їхню самовіддану роботу у захисті державного кордону та безпеки країни.
“Наші воїни-прикордонники не лише захищають державний кордон, але й разом з усіма Силами оборони та безпеки України боронять нашу державу і людей на різних напрямках фронту”, — наголосив президент.
Президент також висловив надію, що прикордонники зможуть працювати спокійно на всіх ділянках кордону, адже вони роблять все можливе для цього.
Зеленський завершив повідомлення, вітаючи кожного прикордонника з їхнім професійним святом та висловивши повагу за їхню гідну службу.
Також нагадаємо, що саме в день прикордонника, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив про формування третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України під назвою “Гарт”.
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