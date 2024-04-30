Підтримка Україні розрахована на період 2024-2028 років, як йдеться в резолюції, що ухвалив Альтинг (парламент Ісландії).

Про це повідомляє МЗС Ісландії.

Довгострокова політика підтримки України спрямована на підтримку “незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільного населення, гуманітарної допомоги та відбудови в Україні”.

Міністерка закордонних справ Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір привітала схвалення резолюції в Альтингу.

“Рішуча підтримка України є найважливішим питанням безпеки, яке стоїть перед Ісландією та Європою. Міжнародна правова система, на якій ґрунтується наша безпека і рівень життя, опинилася під загрозою через брутальне вторгнення РФ в Україну”, – сказала вона.

Саме тому, за її словами, Рейк’явік має зробити свій внесок у захист України “рішучим і конкретним чином”.

“З цією пропозицією та відповідним зобов’язанням у бюджетному плані закладається міцний фундамент для нашої цілеспрямованої підтримки України”, – сказала очільниця МЗС.

Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір представила уряду таку програму 10 жовтня минулого року. Водночас прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон представив її на розгляд Альтингу 12 березня цьогоріч.