Дві людини загинули та шетеро поранені внаслідок російського обстрілу Харкова, — місцева влада

Внаслідок удару, за пепередньою інформацією, авіабомбами у Харкові загинули дві людини та шестеро постраждали. Є влучання по цивільній інфраструктурі у Київському та Холодногірському районах міста.

Про це повідомляють голова ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Зростає кількість постраждалих від вранішнього удару по Харкову. Маємо інформацію про двох загиблих та шістьох поранених.», — написав Терехов.

Місцева влада попереджає про загрозу повторних пусків та закликає перебувати в укритті до відбою тривоги.

“У Київському районі – знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови[…]Водночас, загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні”, — повідомляв мер.

До цього Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння, також небезпека пов’язана з запуском керованих авіаційних бомб.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що, попередньо, “ворог вдарив по Харкову КАБами”.