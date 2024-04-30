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Дві людини загинули та шетеро поранені внаслідок російського обстрілу Харкова, — місцева влада

Внаслідок удару, за пепередньою інформацією, авіабомбами у Харкові загинули дві людини та шестеро постраждали. Є влучання по цивільній інфраструктурі у Київському та Холодногірському районах міста.

Вівторок, 30 квітня 2024, 10:57

Про це повідомляють голова ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Зростає кількість постраждалих від вранішнього удару по Харкову. Маємо інформацію про двох загиблих та шістьох поранених.», — написав Терехов.

Місцева влада попереджає про загрозу повторних пусків та закликає перебувати в укритті до відбою тривоги.

“У Київському районі – знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови[…]Водночас, загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні”, — повідомляв мер.

До цього Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння, також небезпека пов’язана з запуском керованих авіаційних бомб.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що, попередньо, “ворог вдарив по Харкову КАБами”.

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Теги: обстріл Харкова, російсько-українська війна - наслідки, російсько-українська війна

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