Про це йдеться у посянювальній записці до проєкту закона.
Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт, що спрощує міжнародний розшук підозрюваних і доступ до їхніх речей і документів за кордоном.
У пояснювальній записці також вказується, що законопроект спрямовний на вдосконалення механізмів міжнародного співробітництва у кримінальних справах. Зокрема, пропонується внести наступні зміни до Кримінально-процесуального кодексу:
Також пропонується ввести термін “міжнародний розшук”. Адже його відсутність, на думку авторів документу, впливає на ефективність міжнародного співробітництва з метою екстрадиції підозрюваних;
Розшук підозрюваних пропонують спростити. Так, якщо вони не з’явилися на виклик слідчого чи прокурора, і є підстави вважати, що вони перебвають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях — такого підозрюваного оголошують у міжнародний розшук;
Пропонується запровадити можливість застосування арешту для фактичної передачі іноземній державі на екстрадиційний запит особи, щодо якої минув термін екстрадиційного арешту;
Слідчий суддя може винести тимчасове рішення щодо доступу до речей та документів підозрюваних, що знаходяться на території іноземної держави.
Ініціатор законопроєкту прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Наразі документ передали на розгляд до Комітету.
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