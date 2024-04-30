Уряд вніс до парламенту законопроєкт, що спрощує міжнародний розшук та екстрадицію.

Про це йдеться у посянювальній записці до проєкту закона.

Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт, що спрощує міжнародний розшук підозрюваних і доступ до їхніх речей і документів за кордоном.

У пояснювальній записці також вказується, що законопроект спрямовний на вдосконалення механізмів міжнародного співробітництва у кримінальних справах. Зокрема, пропонується внести наступні зміни до Кримінально-процесуального кодексу:

Також пропонується ввести термін “міжнародний розшук”. Адже його відсутність, на думку авторів документу, впливає на ефективність міжнародного співробітництва з метою екстрадиції підозрюваних;

Розшук підозрюваних пропонують спростити. Так, якщо вони не з’явилися на виклик слідчого чи прокурора, і є підстави вважати, що вони перебвають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях — такого підозрюваного оголошують у міжнародний розшук;

Пропонується запровадити можливість застосування арешту для фактичної передачі іноземній державі на екстрадиційний запит особи, щодо якої минув термін екстрадиційного арешту;

Слідчий суддя може винести тимчасове рішення щодо доступу до речей та документів підозрюваних, що знаходяться на території іноземної держави.

Ініціатор законопроєкту прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Наразі документ передали на розгляд до Комітету.