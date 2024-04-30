Про це 30 квітня повідомили на Facebook-сторінці навчального закладу.

Борис Васильєв працював в університеті проректором з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності.

У нашій пам’яті він завжди залишиться порядною, доброю та надійною людиною, з ширим серцем та посмішкою”, — повідомляють в навчальному закладі.

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30що 30 квітня в Одеській області оголошено днем жалоби за загиблими.

За словами голова Одеської ОВА Олега Кіпера , у медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. 8 людей важкому стані, з них 4 − у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.

Нагадаємо, що 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. Тоді повідомлялося про 4 загиблих і 32 постраждалих, а також пожежу в будинку колишнього народного депутата Сергія Ківалова, який є власністю місцевого Міжнародного гуманітарного університету.

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