У День прикордонника, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив про формування третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України під назвою "Гарт".

Він поділився цією новиною в Telegram.

“Прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014 році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу “Сталевий кордон” і “Помста” продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку”, — написав Клименко.

Нагадаємо, з 2018 року в Україні 30 квітня відзначається День прикордонника.

“Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби – «Гарт», бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах”, — йдеться в повідомленні.

Міністр наголосив, що оборону міст Зміїний, Маріуполя, битву за Київ та звільнення від окупантів на півночі та Харківщині слід розглядати лише як частину боротьби, яка триває й нині.

“Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети — виходу на кордони 1991-го року. До безпечної та мирної України”, — додав Клименко.