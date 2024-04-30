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“Прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014 році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу “Сталевий кордон” і “Помста” продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку”, — написав Клименко.
Нагадаємо, з 2018 року в Україні 30 квітня відзначається День прикордонника.
“Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби – «Гарт», бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах”, — йдеться в повідомленні.
Міністр наголосив, що оборону міст Зміїний, Маріуполя, битву за Київ та звільнення від окупантів на півночі та Харківщині слід розглядати лише як частину боротьби, яка триває й нині.
“Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети — виходу на кордони 1991-го року. До безпечної та мирної України”, — додав Клименко.
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