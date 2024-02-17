16 лютого український громадський діяч та захисник історичних пам’яток Дмитро Петров опублікував пост у Фейсбуці про проведений проти нього мітинг під стінами ЦУМу.

Мітинг пройшов за відставку Дмитра Перова з посади директора Департамент охорони культурної спадщини КМДА. На посаду він був призначений ще у 2024 році.

За словами самого Дмитра, він, на думку протестуючих, зловживаючи своїм службовим становищем, з мотивів егоїстичної любові до історії та архітектури міста, незаконно надав статус памʼятки Будинку Замкова, 1899 р. В результаті чого – будівельники втратили роботу, пенсіонери: пенсію, а місто – інвестиційну привабливість.

Нагадаємо, що 13 лютого 2024 року була набрана достатня кількість підписів на петиції про повернення будинку Замкова статусу пам’ятки історії.

Будівля, як пишуть у виданні The Village, ще донедавна мала статус памʼятки історії, однак її позбавили цього статусу з формальних підстав за інціативи Мінкульту, каже активіст й автор петиції Дмитро Перов, який зареєстрував петицію наприкінці грудня 2023 року.

Дмитро спонукав департамент охорони культурної спадщини розглянути облікову документацію на будинок і надати йому статус щойно виявленої памʼятки.

Активісти ж, що вийшли на мітинг проти Дмитра, вимагають негайного звільнення Перова з апарату Київської міської державної адміністрації – КМДА та зносу Будинку Замкова, інакше – обіцяють перекрити Хрещатик.

На фотографіях, прикріплених Дмитром, видно, що усі активісті – середнього та похилого віку.

Під своїм постом Дмитро розмістив посилання на статтю медіа “БАГНЕТ”. У статті також розкритикували Дмитра, назвавши його “псевдоактивістом”. У самій статті йшлося про пікет під КМДА, що проводився Дмитром.

“Одні воюють, інші – мітингують: псевдоактивіст Перов зібрав групу безробітних на незаконний пікет біля КМДА”, – так підписали статтю у виданні.

У коментарях під постом користувачі Фейсбуку загалом говорили про продажність активістів на даному мітингу:

Зокрема, коментарі залишили політик і дружина міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Євгенія Кулеба та офіцер Азову, історик Олександр Алфьоров:

Сьогодні Дмитро виклав пост по темі Будинку Замкова. У пості він зазначив, що на сторінці Департаменту охорони культурної спадщини КМДА публічно історичну довідку просто розірвали. Ось лише окремі цитати: “Довідка має недоліки в частині Автентичності, Цінності, РОКУ спорудження… тощо”.

Як зазначає сам Дмитро, дата зведення будинку є як в історичній довідці, так і в публічному доступі: історичних довідниках, публікаціях дописах і ЗМІ – це 1899 р.

Далі Дмитро знову цитує допис КМДА: “Довідка має ряд недостовірних даних, зокрема щодо охоронного статусу сусідньої будівлі Франка, 26-а”

Будинок був визнаний памʼяткою ще в радянський час, і згадка про це є в Зводі історії пам’яток, пише Дмитро.

Насамкінець захисник історичних пам’яток зауважив:

Наше медіа взяло коментар у Дмитра Перова.

На питання, чи є мітинг проплаченим, Дмитро відповів:

“Не знаю, хто організовував цей мітинг і з якою метою. Однак, зі слів очевидців – його учасники навіть не знали, про кого саме йде мова. Вони ж бо стверджували, що я – Директор департаменту і вимагали моєї відставки. Так, дійсно якщо загуглити моє прізвище, то перша інформація – це призначення в Департамент і фото з Кличком. Однак, Віталій Володимирович так і не дотримав свого слово, тож я всього лиш звичайний активіст. Можливо, їх хтось виготовив заздалегідь, відтак здогад про те, що мітинг проплачений виглядає правдоподібним”.

Щодо ситуації зі статтею від медіа “БАГНЕТ” Дмитро написав:

“Видання “БАГНЕТ”, як влучно підмітив один із дописувачів, давно займається замовними матеріалами, десь приблизно з часів Кучми. Тож не дивно, що і цього разу, вони знайшли собі роботу. Питання навіть не у виданні, а у тому, хто проплачує такі замовні статті – очевидно, що найбільш цікаво сьогодні писати проти мене «чернуху» саме забудовникам Будинку Замкова, 1899 р. Що, вочевидь, вони і роблять”.