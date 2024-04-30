Партії, які відкрито показували свою прихильність до Путіна, можуть втратити свої голоси, якщо не змінять позиції. Резолюція Європарламенту носить рекомендативний характер і не обов’язкова до виконання навіть для країн-членів Євросоюзу.

На цьому наголосив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. Однак він вважає, що ця резолюція матиме вплив на вибори до Європарламенту, які відбудуться влітку.

«Ті партії, які заграють з Росією, показують симпатії до Путіна, їм буде гірше, бо вони можуть втратити додаткові голоси», — сказав експерт.

Він вважає, що такі політ сили можуть змінити своє ставлення до Путіна, принаймні не рекламувати у Європі його так відкрито, відповідно російський диктатор стане ще більш ізолюлваним на міжнародній арені.

«Тільки Міжнародний кримінальний суд може визнати Путіна нелегітимним, або таке рішення має ухвалити Рада Безпеки ООН – тоді це обов’язково для всіх країн-членів ООН», — сказав Олексій Їжак.

Нагадаємо, 25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій засудив «нелегітимні президентські вибори» в Росії та на окупованих Росією територіях України. Раніше таке ж рішення ухвалила ПАРЄ.