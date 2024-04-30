На цьому наголосив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. Однак він вважає, що ця резолюція матиме вплив на вибори до Європарламенту, які відбудуться влітку.
«Ті партії, які заграють з Росією, показують симпатії до Путіна, їм буде гірше, бо вони можуть втратити додаткові голоси», — сказав експерт.
Він вважає, що такі політ сили можуть змінити своє ставлення до Путіна, принаймні не рекламувати у Європі його так відкрито, відповідно російський диктатор стане ще більш ізолюлваним на міжнародній арені.
«Тільки Міжнародний кримінальний суд може визнати Путіна нелегітимним, або таке рішення має ухвалити Рада Безпеки ООН – тоді це обов’язково для всіх країн-членів ООН», — сказав Олексій Їжак.
Нагадаємо, 25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій засудив «нелегітимні президентські вибори» в Росії та на окупованих Росією територіях України. Раніше таке ж рішення ухвалила ПАРЄ.
- Європарламент ухвалив резолюцію, в якій визнає Путіна нелегітимним президентом
- Британська розвідка проаналізувала наслідки українського удару по російському аеродрому “Кущевськ”
- Російський “Совкомфлот” перейменовує нафтові танкери, які потрапили під санкції США