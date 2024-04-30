На шляху до Євросоюзу Україна має впровадити багато реформ. у Єврокомісії відзначили прогрес у цьому питанні.

Україна демонструє хороший прогрес на шляху реформ, необхідних для її інтеграції до Європейського Союзу. Про на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів у справах Європи заявила віцепрезидентка Європейської комісії з цінностей і прозорості Віра Юрова. Пише FREEДОМ.

“Дуже легко давати поради з Брюсселя. Запитувати, чи поміняють реформи судову систему й прокуратуру, щоб вона стала надійною системою, повною професіоналів і чесних, і досить хоробрих, щоб боротися з олігархами та корупцією? Легко це радити від Брюсселя Києву, який зараз на війні. І з усім тим, ми чуємо з Києва, що так, ми робимо це. Ми стежимо, ми уважно вивчаємо цей процес”, — сказала вона.

Юрова зазначила, що є кілька розділів, які дуже важливі на даному етапі — судова влада, прокуратура, боротьба з організованою злочинністю, включно з відмиванням грошей, боротьба з корупцією, засоби масової інформації та меншини.