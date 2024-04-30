Про це Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами Альянсу.

Президент розповідав про часову перспективу членства України у Північноатлантичному Альянсі.

“На мою особисту думку, ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що у час війни нас візьмуть у НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО, у когось є просто скепсис через це”, – сказав український лідер у відео, поширеному в його Telegram-каналі. “Питання про НАТО, це – як правильно сказав генеральний секретар – питання більшості. А більшість – це питання політичне. А щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога”, – пояснив президент.

За словами Зеленського, коли дійде до членства України в НАТО, то питання сумісності з Альянсом та рівня українських військовослужбовців “ніхто не буде піднімати”.

Глава держави сказав, що однією із причин сьогоднішньої війни є те, що Україна не була до цього в НАТО.

“Ще багато років тому був також відповідний скепсис деяких членів, і Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами, у них був діалог. Вона робила все, щоби Україну не взяли не тільки в НАТО, а щоб в Євросоюз не взяли, щоб Україна просто не розвивалась, і щоб вона не була відірвана від впливу Російської Федерації”, – розповів Зеленський.