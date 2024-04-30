Це зробить процес оперативнішим та ефективнішим, а з навчанням жінок допоможе Канада.

Про це повідомило Міністерство економіки за підсумками зустрічі з пані послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл.

Міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що Україна має обмежені ресурси у протимінній діяльності, тому потребує більше операторів з розмінування, більше техніки, навчання саперів.

Уряд розглядає питання державного фінансування приватних операторів, що дозволить збільшити кількість таких компаній на ринку України, а також зацікавити міжнародні компанії доєднуватися до процесу розмінування.

Окрім того, у відомстві вважають, що в межах цієї діяльності необхідно приділяти увагу представникам соціальних категорій та груп, що становлять особливий інтерес держави.

Так, у сфері протимінної діяльності уряд хоче забезпечити професійну реалізацію та соціальну інтеграцію жінок, ветеранів та ветеранок, постраждалих від вибухонебезпечних предметів та людей з інвалідністю через залучення до виконання робіт.

«Гендерна рівність розглядається як невід’ємна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема і таких важливих напрямів, як розмінування», — пояснила Свириденко.

За її словами, нині в Україні вже є «помітні результати»: середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%, що відповідає порядку денному НАТО «Жінки, мир і безпека».

Водночас Україна планує збільшити участь жінок у діяльності операторів ПМД. Уряд сподівається, що Канада приєднається до створення відповідних програм з навчання, зокрема, для жінок.

У відомстві зазначили, що допомога Канади на протимінну діяльність передбачає близько 28,6 млн доларів з 2022 року та складається з 12 проєктів, більшість із яких вже реалізували у 2023 році.