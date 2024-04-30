Таку заяву посадовиця зробила в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
“Я вважаю, що хоча Telegram і є дуже зручною формою комунікації, але офіційні особи та офіційні державні організації повинні бути поза Telegram, і треба цю заборону негайно запроваджувати”, — зазначила Герасим’юк.
Герасим’юк також зазначила, що щодо дій розвідувальних органів у Telegram, це питання, яке вони повинні вирішувати самі.
“[Telegram] — це лише один з механізмів отримання інформації [українською розвідкою].
Але держава старається зробити все, щоб налагодити контакти з цифровими платформами. Я думаю, що потроху треба все ж таки переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів”, — підкреслила посадовиця.
Вона також зазначила, що Нацрада співпрацює з європейськими партнерами з метою включення Telegram до списку великих цифрових платформ, які підлягають регулюванню та можуть бути оштрафовані за порушення законодавства.
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