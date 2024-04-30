Голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, Ольга Герасим'юк, закликала Україну припинити використання Telegram для офіційної комунікації.

Таку заяву посадовиця зробила в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Я вважаю, що хоча Telegram і є дуже зручною формою комунікації, але офіційні особи та офіційні державні організації повинні бути поза Telegram, і треба цю заборону негайно запроваджувати”, — зазначила Герасим’юк.

Герасим’юк також зазначила, що щодо дій розвідувальних органів у Telegram, це питання, яке вони повинні вирішувати самі.

“[Telegram] — це лише один з механізмів отримання інформації [українською розвідкою]. Але держава старається зробити все, щоб налагодити контакти з цифровими платформами. Я думаю, що потроху треба все ж таки переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів”, — підкреслила посадовиця.

Вона також зазначила, що Нацрада співпрацює з європейськими партнерами з метою включення Telegram до списку великих цифрових платформ, які підлягають регулюванню та можуть бути оштрафовані за порушення законодавства.