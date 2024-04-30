Російська компанія з перевезення нафти, "Совкомфлот", внесла зміни у назви деяких своїх танкерів після того, як її піддано санкціям США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це сталося разом із зміною прапорів з габонських на російські.

“Хоча перейменування може здатися зухвалим, воно, тим не менш, зробить ці судна — і їхні асоціації з Росією — більш відвертими”, — пише Bloomberg.

Чотири танкери отримали нові назви: Kemerovo замість NS Columbus, Belgorod замість NS Bravo, Kaliningrad замість NS Captain та Krasnoyarsk замість NS Creation.

У лютому “Совкомфлот” опинився під санкціями через початок вторгнення.

Блумберг зауважує, що танкери часто змінюють свої назви після санкцій, але їх можна ідентифікувати за унікальними номерами.

За даними Clarkson Research Services Ltd., “Совкомфлот” є найбільшим власником танкерів класу “Афрамакс”, кожен з яких може перевозити близько 700 000 барелів нафти.

Росія, яка перебуває під західними санкціями, значною мірою покладається на цей флот для транспортування своєї нафти.