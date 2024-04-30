Уряд повідомляв про те, що телемарафон буде тривати до закінчення воєнного стану.

Про це заявила голова Наглядової ради Суспільного мовлення Світлана Остапа.

“Ми нічого не отримуємо з виділених додаткових коштів на телемарафон. Працюємо лише з тим бюджетом, який виділений нам окремим звʼязком. Тому і в цій ситуації Марʼяна Безуглої теж перекрутила інформацію. Вона стверджує, що отримуємо додаткові кошти, але це не так”, — розповіла Остапа.

За словами Остапи, тиск на Суспільне може бути пов’язаний з неможливістю влади втручатися в його редакційну політику.

“Я так розумію, що телемарафон буде точно ще тривати до кінця цього року. Також я неодноразово чула від представників влади, що телемарафон буде тривати до закінчення воєнного стану. Як вирішиться ситуація з Суспільним поки невідомо, я маю надію переможе здоровий глузд. Завтра в нас буде онлайн-зустріч з керівниками каналів телемарафону. Лише хочу додати, що дехто з опозиції розповідає про те, що ми отримуємо листи з інформацією про спікерів. В нас такого немає й можливо це і турбує представників влади, що вони не можуть втручатися в редакційну політику нашого каналу”, — додала вона.