Про це повідомляє голова Харківської ОВА Оег Синєгубов. що кількість поранених збільшилась до дев’яти людей.

“Дев’ять людей поранено та одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу авіабомбами Харкова. Загиблий — 24-річний цивільний чоловік, працював на підприємстві. Був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару. Пішов із життя внаслідок уламкового поранення”, — напсиав він.

За його словами, серед дев’яти поранених до мед установ госпіталізовано трьох жінок віком 28, 38, 40 та одного 42-річного чоловіка — усі з вибуховими травмами.

Також шістьом людям надана допомога на місці, у них переважно гостра реакція на стрес.

Очільник ОВА розповів, що перше влучання було зафіксовано в Київському районі на території гаражного кооперативу та адмінбудівлі неподалік. Більше 40 гаражів розтрощені. Загорілися 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6. Другий удар було завдано по Холодногірському району, внаслідок чого пошкоджено дві цивільні будівлі.