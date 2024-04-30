Цю інформацію оприлюднило британське Міністерство оборони на своїй сторінці у соцмережі X з посиланням на дані розвідки.
На аеродромі розташовані російські винищувачі, такі як Су-34 і Су-35С, які щодня здійснюють удари по українських позиціях, включаючи інтенсивне використання керованих авіабомб.
За даними британського МО, авіація РФ з цього аеродрому та інших зазвичай здійснює від 100 до 150 бойових вильотів на день.
Українська здатність заважати діям російських винищувачів є ключовою для оборони лінії фронту, наголошують у Міноборони.
“Цей успішний удар, ймовірно, змусить Росію розосередити літаки й перерозподілити засоби протиповітряної оборони для закриття прогалин”, — додали в огляді.
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