У результаті атаки України на російський військовий аеродром "Кущевськ" 27 квітня, Росія може бути змушена перерозподілити засоби протиповітряної оборони та розосередити винищувачі.

Цю інформацію оприлюднило британське Міністерство оборони на своїй сторінці у соцмережі X з посиланням на дані розвідки.

На аеродромі розташовані російські винищувачі, такі як Су-34 і Су-35С, які щодня здійснюють удари по українських позиціях, включаючи інтенсивне використання керованих авіабомб.

За даними британського МО, авіація РФ з цього аеродрому та інших зазвичай здійснює від 100 до 150 бойових вильотів на день.

Українська здатність заважати діям російських винищувачів є ключовою для оборони лінії фронту, наголошують у Міноборони.

“Цей успішний удар, ймовірно, змусить Росію розосередити літаки й перерозподілити засоби протиповітряної оборони для закриття прогалин”, — додали в огляді.