У Брюсселі на зустрічі міністрів ЄС Україна буде презентувати звіт про реформи, які вона проводить на шляху до членства в Європейському Союзі.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком неформального засідання Ради міністрів ЄС із загальних справ заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

“Україна була запрошена сьогодні, щоб розповісти про реформи напередодні зустрічі міністрів з європейських справ у червні, які прийматимуть рішення із ухвалення мандату на переговори та про проведення першої міжурядової конференції. Ця конференція започаткує переговорний процес (щодо членства в ЄС. – Ред.) з Україною і, будемо сподіватися, з Молдовою”, — сказала вона.

Стефанішина також висловила вдячність за запрошення на неформальну зустріч європейських міністрів і зазначила, що українська сторона використає цю можливість, щоб представити свій звіт про хід реформ та провести відповідні переговори.