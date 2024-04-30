Про це сьогодні у Брюсселі перед початком неформального засідання Ради міністрів ЄС із загальних справ заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
“Україна була запрошена сьогодні, щоб розповісти про реформи напередодні зустрічі міністрів з європейських справ у червні, які прийматимуть рішення із ухвалення мандату на переговори та про проведення першої міжурядової конференції.
Ця конференція започаткує переговорний процес (щодо членства в ЄС. – Ред.) з Україною і, будемо сподіватися, з Молдовою”, — сказала вона.
Стефанішина також висловила вдячність за запрошення на неформальну зустріч європейських міністрів і зазначила, що українська сторона використає цю можливість, щоб представити свій звіт про хід реформ та провести відповідні переговори.
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