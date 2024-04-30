Вночі в Джанкої ракетами був атакований військових аеродром, де дислокується полк 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу РФ.

Про це повідомляє Телеграм-канал Astra

“Сьогодні вночі, 30 квітня, балістичні ракети (імовірно, MGM-140 ATACMS) знову атакували військовий аеродром «Джанкой» – місце дислокації вертолітного полку 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу, повідомляють джерела ASTRA в МНС анексованого регіону”, – пишуть журналісти.

Повідомляється, що внаслідок атаки поранені п’ятеро російських військовослужбовців.

Раніше телеграм-канал “Кримский ветер” повідомляв, що в окупованому Криму в ніч на 30 квітня лунали вибухи. Їх чули місцеві жителі Євпаторії, Джанкої, Сімферополі, Гвардійському та Красноперекопському районі.