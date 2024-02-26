Сара Ештон-Сірілло пише: “Операція закінчилася тим, що сенатор США звинуватив мене в тому, що я офіцер американської розвідки, впроваджений в Україну, представив нашу роботу як тематичне дослідження НАТО, а Росія наклала на мене фінансові санкції і назвала мене своїми терористами і терористами. список екстремістів”.

Йти з фронту не було моєю ідеєю. Проте через два тижні після переведення в TDF Media, підрозділ зі зв’язків із громадськістю Сил територіальної оборони Збройних Сил України, дозволили мені допомогти розробити проєкт від імені ЗСУ, який став найуспішнішою інформаційною операцією, створеною Силами оборони України в перші два роки повномасштабного вторгнення Путіна в Україну.

Зрештою воно тривало лише чотири місяці і закінчилося тим, що сенатор США звинуватив мене в тому, що я офіцер американської розвідки, впроваджений в Україну, а представники українських служб державної безпеки представили НАТО нашу роботу як приклад того, який вигляд має мати асиметрична інформаційна та психологічна війна. І зрештою Росія наклала на мене фінансові санкції за тероризм проти московського режиму.

Наше перше оголошення було досить невинним. В останній тиждень червня в твіттері було оголошено, що командир ІВС Медіа, полковник Олексій Дмитрашківський, запросив мене до свого підрозділу для “реалізації англомовних проектів, спрямованих на боротьбу з російською пропагандою та донесення новин, заснованих на фактах, до світової аудиторії”. Розпливчаста і туманна, ця заява не мала за собою нічого, окрім наміру. У нас не було ані концепції того, що буде далі, ані плану, який би підкріплював наші слова. Незважаючи на те, що ми не мали конкретних ідей, один аспект цього проекту був очевидним на нашу користь: TDF Media складалася з найкращих українських журналістів, режисерів, редакторів і художників, які відмовилися від своєї кар’єри, щоб служити справі свободи.

Через кілька днів кілька членів нашої команди приєдналися до полковника Дмитрашківського на зустрічі в Міністерстві оборони, яку організувала тодішня заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Хоча на фотографіях того дня видно, як заступниця міністра вручає полковнику кілька нагород за службу і доблесть, справжньою метою зустрічі було створення нового фронту проти російського ворога на арені інформаційних операцій.

Ми поїхали з Міноборони із загальним планом того, що нам потрібно було зробити. Заступниця міністра Маляр, непохитна у вимозі, щоб усі фактичні новини надходили з офіційних урядових джерел, залишила нас напризволяще у виборі способу боротьби з кремлівською пропагандистською машиною, якщо тільки наші зусилля будуть мати резонанс у суспільстві. Наше завдання було простим.

Невдовзі після того, як ми зібралися в Міністерстві оборони, полковник повів мобільну медіагрупу на поле бою, залишивши лише декількох з нас для виконання отриманої директиви. Обмінявшись ідеями, ми зупинилися на параметрах програми, яка згодом стала відомою під назвою “Росія ненавидить правду”. Це мали бути короткометражки з персонажами, які викривали б абсурдність російського життя, відверто висміюючи стиль численних проплачених маріонеток Кремля. Цей надмірний стиль доповнювався б перебільшенням аспектів моєї трансгендерності, знаючи, що для російських воєнних злочинців і пропагандистів це було особливо болючим питанням.

Отримавши редакційний контроль від заступника міністра, я написала сценарій першого епізоду. Коли він був готовий, один з лейтенантів і сержант сіли зі мною на читання. Після доопрацювання тексту до студії зайшов наш старший лейтенант, і ми обговорили ідеї серіалу.

Перший епізод не був ідеальним. Стилістично різкий і бойовий, суміш реальних новин і випадів на адресу московського режиму, освітлення і фон потребували вдосконалення, як і я. Ще не опанувавши архетип “кровожерливої, мстивої суки”, який зрештою зробить кириличну версію Сари Ештон-Сирілло ім’ям номер один у пошукових запитах Google по всій Росії, я опинилася між спробою бути серйозним ведучим і божевільною, керованою персонажем. На відміну від усього, що Україна робила від початку війни, ми знали, що перший епізод може стати останнім. Але так не сталося.

Як команда, ми вирішили випустити оригінал публічно, а вже потім відправити його на затвердження по ланцюжку. Наступного дня лейтенант Павло скликав нараду. На його обличчі був стрес і переляк, коли ми сиділи навколо нього, щоб почути вердикт. Потім на зморшках його губ з’явилася посмішка. Командуванню це сподобалося, і ми були готові до перегонів.

Ми з колегами любили свою роботу – більше як креативну агенцію, ніж як військову частину. Полковник Дмитрашківський скеровував нас до максимального розкриття нашого потенціалу, надаючи нам можливість боротися з ворогом і висвітлювати наші перемоги у спосіб, який був не стільки гейміфікованою версією битви, яку можна побачити у вертикалях соціальних мереж 2023 року, скільки смішним, але суворим і реальним зображенням війни.

Незабаром увага до нас почала надходити з усіх боків. Постійний потік незалежних ЗМІ приходив до наших студій, щоб познайомитися з командою та побачити нашу роботу. Окрім мого підрозділу, який займався IPSO, ми також були членами Збройних Сил України, створювали документальні фільми, які отримали визнання критиків, і проводили фотовиставки, відзначені багатьма нагородами. Однак ворог також не залишався осторонь, і наші сюжети регулярно з’являлися на російському державному телебаченні. Цей цикл зворотного зв’язку просто підштовхнув нас до створення ще більш дивовижних скетчів і надання ще більш обурливих коментарів.

Коли ми досягли успіху, наша функція була простою: Принести достатньо “шуму” безпосередньо в Москву, щоб змусити їх відповісти нам на TDF Media, витрачаючи ресурси на нас, а не на українських лідерів, які мають значення. Вивчаючи і розуміючи мислення терористичних пропагандистів, найнятих Кремлем, ми змогли процвітати. Наш план спрацював. До початку серпня ми були в їхніх головах і майже щодня виголошували прохання Путіна. Ми прийняли їхню ненависть.

Побачивши статистику, що підтверджувала наш шалено успішний культурний вплив на ворога, ми вивели росіян на новий рівень психологічної війни. План, про який мене не поінформували заздалегідь і до якого я не долучився до самого початку; він був зосереджений на мені і поставив мене в центр міжнародного безумства.

У перші дні серпня у кілька російських військових блогерських каналів було надіслано “витік” про те, що мене розглядають на посаду “речника” Збройних сил України. Це навіть здивувало полковника, який зіткнувся зі мною біля нашого штабу після того, як отримав кілька телефонних дзвінків від українських ЗМІ з питанням, чи стоїть команда за цим витоком. Ми не стояли. Це прийшло з набагато вищого рівня. Того вечора обурення і заохочення зростали, коли суспільства в Україні та Росії обговорювали це ймовірне призначення.

Прибувши до офісу наступного дня після того, як полковник допитував мене на вулиці, мій творчий партнер, сержант Іван, сказав мені, що у мене є 5 хвилин, щоб надіслати свою біографію та кілька фотографій заступниці міністра Ганні Маляр. Потім полковник сказав, що незабаром МО зробить заяву щодо мене.

У релізі на офіційних каналах МО згадувалося, як добре пройшло шоу, йшлося про мій бойовий досвід і поранення на нульовій лінії, а також про те, як я віддано служила Збройним силам. І все. Там ніколи не згадувалося, що мене призначили речницею. Це не створювало для мене нової посади, офіційно нічого не змінилося і не зміниться. ЗМІ не побачили цього.

Через стратегічний витік інформації про те, що військові розглядають мою кандидатуру на цю роль, і тепер, коли МО дало блискучу відповідь, ЗМІ по всьому світу припустили, що моєю новою посадою буде “прес-секретар”. Спочатку ми сміялися. Напевно, якесь ЗМІ отримало б підтвердження того, що мене ніколи не призначали на цю посаду. Ніхто так і не підтвердив. Однак, не проконтролювавши ситуацію, ЗМІ мимоволі допомогли нам здійснити нашу діяльність і вивести її на новий рівень.

І ось, за кілька днів я де-факто взяла на себе роль речника – фальшиву посаду, доповнену фальшивим персонажем – у пародії на російську пропаганду в стилі реаліті-шоу, яка дозволила нам досягти величезного успіху в надто реальній, надто страшній і надто жахливій війні проти диявола, замаскованого під істоту, відому під ім’ям Владімір Путін.

Все, що ми робили, обговорювалося, окреслювалося і знімалося, щоб спровокувати, розпалити і розлютити, а потім ми переходили до наступної скетчу.

Кілька разів я заходила так далеко, що шоу ледь не скасовували. Коли я закликала до бойкоту CNN за те, що ця мережа назвала іноземних солдатів, які служать в українській армії, “найманцями”, мені сказали, щоб я вибачилась перед CNN, видалила пост і готувалась до переведення. Я відмовилась. Після цього CNN виправила історію і написала мені особисте вибачення.

Коли старший командир запитав мене, чому я не відступила перед вимогами МО, моя відповідь була простою:

“Коли все є психологією, ніщо не є психологією. Жоден з цих проектів не є реальним, окрім результату, тому іноді межі розмиваються, а іноді ніщо не має значення, окрім результату”.

Наступного дня мене покликали на каву біля Міністерства оборони, де офіцер прочитав мені сувору лекцію за те, що я назвала конгресмена Енді Біггса з Арізони фашистом, який ненавидить український уряд. Цей офіцер сказав мені, що я не можу представляти Україну таким чином. Я висловила протест з двох причин. Енді Біггс – фашист, який ненавидить український уряд. Крім того, чи могла я представляти Україну, коли все, починаючи з передумови, назви та персонажа шоу, було фальшивим? Потім я запитала його, чи хоче він, щоб я пішла у відставку з посади, якої не мала. Він поступився і сказав мені: “Ні, просто будьте більш делікатними в майбутньому”. Я видалила твіт, але також знала, що шоу насолоджується розсовуванням меж чутливості або політичної коректності; його фокус – тримати російських воєнних злочинців в обороні і вивести їх з рівноваги.

Ми продовжували. Щодня поставало питання, як перевершити наступне шоу. Чим більше критики ми отримували від аудиторії, як внутрішньої, так і зовнішньої, тим більше зростали наші показники і тим більше ми контролювали наратив. Ми успішно відокремили справжні новини від піару, запустивши прямий ефір шість днів на тиждень, який висвітлював новини з усього світу. Проте аудиторія сприймала роботу як один лінійний, безперервний шматок.

Однак все змінилося, коли ми вирвалися з “мильної бульбашки” між Україною та Росією, а шоу і я особисто потрапили під приціл ультраправих у США. Такер Карлсон, Ґреґ Ґаттфілд, Ґленн Ґрінвальд, Алекс Джонс і Breitbart по черзі атакували мене. Все прискорилося, включаючи абсурдність того, що ми говорили на шоу. Чи могли ці медійні боги побачити пародію? Вони не могли і не побачили. І коли ми зрозуміли, що вони клюнули, ми також зрозуміли, що Кремль повинен звертати пильну увагу на все, що ми робимо.

Командування запровадило протоколи безпеки навколо мене через погрози смерті. Мій полковник навіть зайшов так далеко, що запитав мене, чи не хочу я закінчити шоу. Це було не для мене. Ми були там, щоб прийняти ненависть, погрози смерті та все інше.

Посеред усього цього я також зосередилась на справі Гонсало Ліри. Я допомагала слідству з лютого 2023 року, коли між відрядженнями на бойові дії в лісах Луганська співробітники СБУ приходили на нашу конспіративну квартиру і забирали мене до Харкова, щоб я працювала над цією справою. Суд над Лірою тривав, і в середині вересня я з’явилась в суді, щоб дати свідчення проти нього. Звісно, в умовах постійного розмивання меж, я так сатирично висвітлила його справу і свою роль у шоу, що мені здавалося, що ми вже перестрибнули через заїжджену акулу. Натомість сенатор від штату Огайо Джей Д. Венс публічно оприлюднив лист, адресований директору Національної розвідки США, Міністерству оборони та Державному департаменту, в якому вимагав надати моє особове досьє і з’ясувати, чи була я коли-небудь членом розвідувального співтовариства США і чи працюю я на них зараз. Він також звинуватив мене в погрозах насильством, чого я ніколи не робила.

Ми потрапили в халепу! Коли я прочитала, що сенатор Венс вимагає від DNI провести розслідування щодо американського ведучого шоу, просякнутого сатирою і пародією, мені стало боляче за стан політичної системи США, але водночас я зрозуміла, яких висот ми досягли.

Незабаром усе це закінчилося, але не раніше, ніж я вступила із сенатором у монументальну перепалку, в якій прийняла багато критики на свою адресу і обернула її на нього таким чином, що навіть Breitbart подав мої слова таким чином, що навряд чи це могло б негативно відбитися на мені.

Незважаючи на те, що я виголошувала їх в образі персонажа і в студії, мої критичні зауваження на адресу чинного сенатора США викликали шалений резонанс у ворогів України безпосередньо у вищих ешелонах цивільного уряду країни.

Ми розробили план відходу. За день до мого офіційного “відсторонення”, з офіційної урядової електронної адреси були розіслані листи, в яких моїх прихильників у Республіканській партії запевняли, що я не перебуваю під слідством. Крім того, полковник надав нам офіційний звіт від урядового аналітичного департаменту Міністерства оборони, в якому високо оцінювалася наша робота. Потім він повідомив мені, що мені доведеться прийняти публічний удар від армії та МО, хоча й організований для того, щоб змусити критиків замовкнути, поки президент Зеленський перебував у Нью-Йорку та Вашингтоні. Мені було байдуже. Це навіть не мене атакували. Це була просто роль, в яку я ввійшла, щоб виконати свої обов’язки в інформаційному наступі на ворога.

Повідомлення про моє “відсторонення” від ІТТ і МО показало креативність цього проекту. У цьому повідомленні вперше в офіційній комунікації до мене було застосовано термін “речник”. Я стала офіційною оечницею в останній день мого перебування на роботі!

Я не припиняла працювати. Отримавши вказівку не користуватися соціальними мережами протягом тижня, поки Президент не повернеться в Україну, ми пішли до кінця, в тому числі розпочали кампанію з розсилання електронних листів з вимогою до уряду скасувати моє відсторонення від посади. Протягом двох тижнів мене поновили на посаді. А потім стався ще один поворот.

Сидячи в студії, я отримала повідомлення від високопоставленого офіцера країни-члена НАТО, який повідомив мені, що вони сиділи на презентації в Брюсселі в Академії СБУ, навчальному закладі для української Служби безпеки, і дивилися ціле слайд-шоу про мій вплив і вплив моєї команди на те, що нам вдалося здійснити проти Кремля. Фотографії, які офіцер країни-союзника надіслав мені з заходу, показали, що СБУ вважає нашу роботу в ІВС Медіа другою після самого президента Зеленського в успішному оволодінні інформаційним простором проти Росії. Це все було того варте.

Полковник і команда захотіли зробити другий сезон з новими декораціями і мною в ролі хлопця. Це була блискуча ідея. Після того, як я попросила трохи часу на роздуми, рішення було прийнято, і мене перевели до Генерального штабу Збройних Сил України на посаду радника легендарного українського воєначальника генерал-майора Владислава Клочкова в Головне управління морально-психологічного забезпечення.

Навіть після того, як я повернулась до серйозної роботи над дослідженнями, стратегією та плануванням, наша робота в студії все ще мала відлуння по всій Росії. 5 лютого цього року Москва офіційно назвала мене терористкою і наклала на мене фінансові санкції. Цей безглуздий ярлик я приймаю, і він є найбільш доречним, поки я продовжую боротися з ненавистю ворога і служити своїй любові до Америки, України та демократії.