9 лютого німецьке медіа Bild опублікувало статтю про військову кризу в Україні. Автором статті виступив заступник головного редактора медіа Пауль Ронцгаймер. Зараз Пауль – один з небагатьох німецьких фронтових прикомандированних кореспондетів в Україні.

Минулого тижня журналіст побував в Україні та відзначає погіршення настроїв усередині країни.

За оцінками Ронцгаймера в Україні триває політична боротьба між президентом України Володимиром Зеленським та колишнім головкомом ЗСУ Валерієм Залужним, якого Зеленський у четвер замінив на посаді командувачем сухопутних військ Олександром Сирським.

“Залужному вже давно зрозуміло: ціль Зеленського повернути всі втрачені [українські] регіони не може бути реалізована, і про це слід заявити публічно. Не вистачає зброї, солдатів, технологій і найголовніше: надійної підтримки з боку США”, – йдеться у статті Bild.

Ронцгаймер, зокрема, зазначає, що українські військові чекають мобілізації, і багато на фронті залежить від того, наскільки у Вашингтоні, Берліні та Парижі розуміють, що насправді там відбувається.

Україна, як пише далі Пауль, – у найбільшій військовій кризі з часів наступу росії на Київ у 2022 році.

На думку німецького журналіста, перевага на фронті нині в руках російських військ.

“Хоча самі російські війська виснажені, вони йдуть уперед метр за метром. Кількість жертв – величезна, іноді до тисячі на добу. Але володимир путін, як і раніше, не переживає про своїх солдатів. Він хоче завоювання за будь-яку ціну”.

Пауль додає, що для нього поїздка з Києва до Слов’янська видалась ніби поїздкою до іншої країни.

“Тоді як кияни можуть насолоджуватися життям у ресторанах щонайменше до комендантської години, на Донбасі ніхто не знає, яке місто може впасти наступним. Рік тому був бій за Бахмут, загинули десятки тисяч людей, сьогодні йдуть бої за Часів Яр та Авдіївку”, – вказує журналіст.

Також Пауль Ронцгаймер поспілкувався з українським солдатом Олександр, і другий у короткому інтерв’ю заявив, що Україні необхідна негайна мобілізація, а також – що люди зовсім не розуміють, наскільки гострою є ситуація на фронті.

На запитання журналіста, чи вірить він у перемогу, військовий відповідає: “Ми маємо захистити нашу лінію фронту! Якщо росіяни захоплять одне місто, вони нападуть на наступне”.

Солдатам на сході потрібна допомога, пише видання і додає, що найчастіше саме волонтери привозять дрони, транспорт, боєприпаси.

Втім, Олександр, який щодня б’ється на передовій, також каже: “У якийсь момент це питання має бути вирішене політично, бо ми не можемо розстріляти кожного росіянина”.