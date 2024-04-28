Мешканці Южного проти нової назви міста - Порт-Анненталь. Причиною обурення стало те, що з новим законом від Верховної Ради про перейменування міст та селищ, влада Южного не встигла подати заявку на нову назву. Порт-Анненталь самостійно обрав профільний комітет Верховної Ради.

Про це повідомив народний депутат України Роман Лозинський.

У п’ятницю, 26 квітня, Верховна Рада планувала розглянути проєкт постанови щодо перейменування трьох сотень міст, сіл та районів відповідно до закону про деколонізацію. Однак, це питання було відкладено через запропоновану назву міста Южне – Порт-Анненталь, повідомив нардеп Лозинський, а також Степан Чернявський від Слуги народу.

“До мене звернулись мої виборці міста з проханням перейменувати Южне в Південне. На наступному тижні планую поїздку до міста. Будемо разом визначатись з тією назвою, яка імпонуватиме більшості населенню міста”, – повідомив Чернявський.

Закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні, який вимагає перейменувати пов’язані з нею топоніми, як-от Южне, діє з 2023 року в Україні.

Однак міська влада Южного не встигла запропонувати нову назву для населеного пункту, тому самостійно вибрав профільний комітет Верховної Ради на підставі рекомендації Українського інституту національної пам’яті. Вони запропонували перейменувати Южне на Порт-Анненталь, оскільки на території, яку зараз охоплює міська територіальна громада Южного, у XIX столітті було засновано поселення німецьких колоністів Анненталь.

На словах міської влади Южного стверджується, що 75% населення міста підтримує назву Південне.