Про це повідомляє Міненерго.
Протягом останньої доби, потреби споживачів у електроенергії були задоволені за допомогою власної генерації та комерційного імпорту. В аварійних ситуаціях додаткова допомога не була залучена. Однак, у Харківській та Миколаївській областях, через обстріли, понад 260 абонентів залишилися без газопостачання.
Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах, які були атаковані військами РФ під час останніх масованих нападів.
У Чернігівській області через обстріл було відключено від електропостачання 600 абонентів у 6 населених пунктах. Втім вони вже підключені до мережі. На Миколаївщині внаслідок ракетного обстрілу пошкоджені газопроводи високого та низького тиску, через що без газопостачання залишились 163 абоненти. У Харківській області також пошкоджено газопровід, через що без газу залишились 100 абонентів.
У Київській області внаслідок технологічного порушення на повітряних лініях відбулося два відключення електропостачання для побутових споживачів, місцевої промисловості та газорозподільної станції. Лінію вже відновлено, всі споживачі отримали електропостачання. У Донецькій області на одній з шахт сталося порушення у роботі вентиляційного обладнання, що призвело до евакуації 41 працівника на поверхню. Увечері вентиляційну систему було відновлено в роботу.
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