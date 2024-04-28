Ввечері суботи, 27 квітня, під час виконання гімнастичного номера в Запорізькому державному цирку з висоти зірвалися двоє юних артистів — 15-річний хлопець і 12-річна дівчина. Підлітки отримали травми різного ступеня важкості та наразі перебувають у лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Запорізькій області.

Прикра ситуація сталася під час виконання гімнастичного номера. Двоє неповнолітніх гімнастів зірвалися з триметрової висоти та впали на арену. Внаслідок падіння діти травмувалися. Правоохоронці з’ясовують обставини та причини події.

“Попередньо поліцейські з’ясували, що близько 18:00 під час вистави в міському цирку виконавці гімнастичного номера програми не втримались на канаті та зірвались з 3-метрової висоти”, — йдеться в повідомленні.

Дітей одразу доставили до реанімаційного відділення лікарні. За інформацією правоохоронців, гімнасти отримали травми різного ступеня важкості. Наразі підлітки перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає.

Представники поліції встановлюють обставини нещасного випадку. Триває досудове розслідування.