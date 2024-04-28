Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Запорізькій області.
Прикра ситуація сталася під час виконання гімнастичного номера. Двоє неповнолітніх гімнастів зірвалися з триметрової висоти та впали на арену. Внаслідок падіння діти травмувалися. Правоохоронці з’ясовують обставини та причини події.
“Попередньо поліцейські з’ясували, що близько 18:00 під час вистави в міському цирку виконавці гімнастичного номера програми не втримались на канаті та зірвались з 3-метрової висоти”, — йдеться в повідомленні.
Дітей одразу доставили до реанімаційного відділення лікарні. За інформацією правоохоронців, гімнасти отримали травми різного ступеня важкості. Наразі підлітки перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає.
Представники поліції встановлюють обставини нещасного випадку. Триває досудове розслідування.
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