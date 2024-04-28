Уряд Естонії розглядає можливість припинення роботи прикордонного пункту "Койдула" на кордоні з Росією в нічний час.

Про це пише ERR.

Міністр фінансів Март Вирклаєв повідомив, що кілька тижнів тому уряд прийняв рішення закрити на ніч прикордонний пункт у Нарві з 1 травня. Тепер така ж пропозиція надійшла щодо прикордонного пункту до Койдула, повідомив ERR.

Згідно з законопроєктом, розробленим у Міністерстві внутрішніх справ і схваленим урядом 18 квітня, з 1 травня прикордонний пункт у Нарві буде працювати щоденно з 7 ранку до 11 години вечора. У МВС тоді припускали, що прикордонні пункти “Койдула” і “Лухамаа” продовжать працювати цілодобово.

На закриття кордонів є багато причин, Вирклаєв повідомив про дві з них.

“По-перше, йдеться про ефективніше виконання санкцій. Транспортні потоки скоротилися, і ми не повинні тримати кордон із Росією відкритим у нічний час. По-друге, звичайно, тут є і певна економія. Так, оскільки йдеться тільки про нічний режим роботи, то вона невелика, але якщо більше не розумно постійно тримати кордон відкритим, то будь-яка економія схвалюється”, — сказав посадовець.

Раніше Росія навмисно доставила до кордону Естонії групи іноземців, які не мають законного права на в’їзд до Європейського Союзу. У відповідь на це, Естонія заявила, що у разі продовження такої діяльності пункти пропуску через кордон будуть закриті для захисту національної безпеки та громадського порядку.