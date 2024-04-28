Дефіцит українських військових і перевага російських військ у вогневій потужності ймовірно свідчать про те, що Київ навряд чи може піти в контрнаступ щонайменше до 2025 року.

Про це пише The Washington Post.

“Ситуація з кадрами є зростальною проблемою. І якщо це не буде виправлено, то цей пакет допомоги не вирішить усіх проблем України”, — сказав колишній морський піхотинець США, який нині працює в Дослідницькому інституті зовнішньої політики Роб Лі.

Однак, довгоочікуване надходження американської зброї, на думку видання, все ж допоможе Україні притупити просування Росії в найближчі місяці. Оскільки перші поставки зброї, включаючи артилерійські снаряди, ракети протиповітряної оборони та бронетехніку, починають надходити до України, офіційні особи США заявили, що очікують, що нова зброя виграє час для того, щоб Київ поповнив свої військові ряди та зміцнив оборону на полі бою, включаючи окопи та мінні поля. Це має відбутися напередодні очікуваного російського наступу, наголошують в WP.

“Кадрова нестача в Україні також підкреслює політичні виклики, з якими, ймовірно, зіткнеться уряд Зеленського під час війни. Триваюча дискусія щодо мобілізації є делікатною для Зеленського, який має зібрати достатню бойову силу, щоб утримати Росію на відстані, але також уникнути руйнування національної єдності, яка вже переживає напругу після більш ніж двох років кровопролиття”, — йдеться у матеріалі.