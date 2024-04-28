Окупанти продовжують нищити соціальну інфраструктуру на Херсонщині, збільшуючи кількість авіаударів. Від ранку неділі, 28 квітня, росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину області.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін у Тelegram-каналі.

“Так нині виглядають навчальні заклади у Бериславі та селі Велентенське Білозерської громади після влучання російських КАБів”, — йдеться у дописі до фото.

Прокудін зазначив, що під обстріл потрапили шість населених пунктів: Берислав, Новоберислав, Костирка, Придніпровське, Велетенське та Кізомис. Жертв та поранених серед населення немає, однак є суттєві руйнування.

“Вкотре наголошую: знаходитись у прифронтових громадах області небезпечно. Евакуюйтесь! Збережіть свої життя. З питань евакуації звертайтесь за телефоном “гарячої” лінії Херсонської ОВА: 0 800 33-09-51″, — закликає очільник ОВА.