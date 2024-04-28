Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін у Тelegram-каналі.
“Так нині виглядають навчальні заклади у Бериславі та селі Велентенське Білозерської громади після влучання російських КАБів”, — йдеться у дописі до фото.
Прокудін зазначив, що під обстріл потрапили шість населених пунктів: Берислав, Новоберислав, Костирка, Придніпровське, Велетенське та Кізомис. Жертв та поранених серед населення немає, однак є суттєві руйнування.
“Вкотре наголошую: знаходитись у прифронтових громадах області небезпечно. Евакуюйтесь! Збережіть свої життя. З питань евакуації звертайтесь за телефоном “гарячої” лінії Херсонської ОВА: 0 800 33-09-51″, — закликає очільник ОВА.
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