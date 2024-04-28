У ніч на 28 квітня у Святошинському районі Києва стався вибух. Через необережне ставлення до зброї постраждали люди.

Про це повідомила поліція Києва.

Поліція отримала повідомлення про вибух біля однієї з багатоповерхівок Святошинського району вночі. На місце події прибули слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції, вибухотехніки та медики.

“Встановлено, що внаслідок вибуху, який стався ймовірно від підриву гранати, постраждало двоє чоловіків. Потерпілих госпіталізовано до медичного закладу. Обставини події зʼясовуються”, – зауважили правоохоронні органи.

За вказаним фактом Святошинським управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Ручна граната — простий та ефективний засіб під час ведення бою. Вона дієва і при наступі, і при обороні, але вимагає обережного та вмілого поводження, інакше становитиме небезпеку не тільки для ворога, а й для бійців та побратимів, та навіть цивільних.