Про це очільник Пентагону сказав журналістам за підсумками зустрічі у форматі “Рамштайн”.
“Я хочу оголосити про додаткове виділення 6 мільярдів доларів для того щоб закупити нові потужності для України від американськийх виробників. Це найбільше одноразове асигнування для України”, – повідомив міністр.
Цей пакет допомоги включатиме антидронові засоби, артилерійські снаряди, ракети, матеріально-технічне забезпечення.
Вашингтон надасть Україні додаткові ракети Patriot для її систем протиповітряної оборони в рамках великого додаткового пакету допомоги на 6 мільярдів доларів.
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