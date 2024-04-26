Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував 26 квітня виділення Києву 6 мільярдів доларів нової військової допомоги в рамках раніше прийнятого пакету підтримки України на 61 мільярд доларів.

Про це очільник Пентагону сказав журналістам за підсумками зустрічі у форматі “Рамштайн”.

“Я хочу оголосити про додаткове виділення 6 мільярдів доларів для того щоб закупити нові потужності для України від американськийх виробників. Це найбільше одноразове асигнування для України”, – повідомив міністр.

Цей пакет допомоги включатиме антидронові засоби, артилерійські снаряди, ракети, матеріально-технічне забезпечення.

Вашингтон надасть Україні додаткові ракети Patriot для її систем протиповітряної оборони в рамках великого додаткового пакету допомоги на 6 мільярдів доларів.