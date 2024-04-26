У Славутичі, Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою вшанували пам'ять українців, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році.

Про це повідомляє Офіс президента.

“38 років тому сталася катастрофа в Чорнобилі. Радіаційна аварія, наслідки якої йшли далеко за межі України та навіть усієї нашої Європи. Світ відчув ту катастрофу. Але все ж вона була локалізована. Люди стали на захист життя та виконали свій обов’язок”, – сказав глава держави.

Він висловив подяку та вручив ордени “За заслуги” і “За мужність” працівникам ЧАЕС і ліквідаторам аварії.

Нагадаємо, цього року відзначаються 38-мі роковини аварії на Чорнобильській АЕС.

Зеленський також висловив повагу мешканцям Славутича за їхню роль у протистоянні російській окупації та порятунку та допомогу Україні під час російської агресії в 2022 році.

“Славутич не підкорився окупантам. Проявив свій характер. Боровся. Захищався. І ми бачили вас на цій площі. Бачили героїзм тих наших людей, які в умовах російської окупації працювали на змінах на станції. Люди врятували Україну у 22-му році, і тільки людям, усьому нашому народові Путін програє. Будь-яке зло не вистоїть проти сміливого народу, який робить усе для захисту життя”, – зазначив він.

Голова держави також поспілкувався з жителями Славутича, зокрема з рідними полонених нацгвардійців, які звернулися до Зеленського з проханням повернути захисників ЧАЕС додому.

“Ми обов’язково повернемо все. Не тільки нашу територію, а передусім наших людей, усіх наших полонених: і військових, і цивільних, і наших воїнів Збройних Сил, і наших нацгвардійців. Ми всіх пам’ятаємо. Обов’язково це зробимо”, – запевнив президент.