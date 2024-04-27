Опівночі крилаті ракети й “кинджали” пролетіли через центр України і повернули на захід. Місцеві канали повідомили про вибух в Івано-Франківській області, а ракети могли влучити по Житомирській, Хмельницькій та Тернопільській області.
Перша ракета Ту-95МС увійшла в простір України близько 4 ранку за дуже дивною траєкторією, пройшовши через Київську область до Житомира і далі на південь.
Ракети, що летіли з Харківської області, влучили і в Дніпро. Інші ракети залетіли з моря і попрямували до Дніпра, Павлограда та Кривого Рогу.
Ще одна група крилатих ракет увійшла в Україну через Сумську область і попрямувала на захід через Київську область у напрямку Львівської області. О пів на 6 ранку ракети наблизилися до Львова, повідомив керівник області Максим Козицький.
Близько 5:15 ранку Військово-повітряні сили повідомили, що МіГ-31К злетів. За даними Повітряних сил, кинджал був випущений у напрямку західного регіону.Канали спостереження показали, що він влучив у місто Стрий.
Уночі Росія знову атакувала Харків балістичними ракетами. За даними мера Ігоря Терехова, ракети приземлилися поряд з медичним закладом.
“Наразі немає постраждалих, але в медустанові пошкоджені вікна. Це попередня інформація”, – повідомив він уночі.