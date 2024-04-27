У ніч з 26 на 27 квітня Росія здійснила незвичайну комбіновану ракетну атаку на Україну, завдавши удару по Дніпропетровській та Львівській областях. Спочатку, до півночі, Росія випустила крилаті ракети з півдня та "кинджали" з літаків МІГ-31. Незабаром після 4.30 ранку росіяни атакували крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС, знову використовуючи "Кинджали".

Опівночі крилаті ракети й “кинджали” пролетіли через центр України і повернули на захід. Місцеві канали повідомили про вибух в Івано-Франківській області, а ракети могли влучити по Житомирській, Хмельницькій та Тернопільській області.

Перша ракета Ту-95МС увійшла в простір України близько 4 ранку за дуже дивною траєкторією, пройшовши через Київську область до Житомира і далі на південь.

Ракети, що летіли з Харківської області, влучили і в Дніпро. Інші ракети залетіли з моря і попрямували до Дніпра, Павлограда та Кривого Рогу.

Ще одна група крилатих ракет увійшла в Україну через Сумську область і попрямувала на захід через Київську область у напрямку Львівської області. О пів на 6 ранку ракети наблизилися до Львова, повідомив керівник області Максим Козицький.

Близько 5:15 ранку Військово-повітряні сили повідомили, що МіГ-31К злетів. За даними Повітряних сил, кинджал був випущений у напрямку західного регіону.Канали спостереження показали, що він влучив у місто Стрий.

Уночі Росія знову атакувала Харків балістичними ракетами. За даними мера Ігоря Терехова, ракети приземлилися поряд з медичним закладом.

“Наразі немає постраждалих, але в медустанові пошкоджені вікна. Це попередня інформація”, – повідомив він уночі.