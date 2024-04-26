Захист об’єктів генерації енергії, таких як ТЕЦ, ТЕС або ГЕС ніколи не відносився до відповідальності Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Так на питання народних депутатів у Верховній раді відповів профільний міністр Олександр Кубраков.

“Очевидно, що захистити статичні об’єкти розміром в кілька гектарів неможливо жодним саркофагом – це надто довго і дорого. Єдине можливе рішення – засоби ППО. Ми залежні від ритмічних поставок озброєння від країн-партнерів”, – сказав він під час години запитань до уряду у парламенті.

За словами Кубракова, у підпорядкуванні відомства майже 4 000 об’єктів критичної інфраструктури: від тягових підстанцій залізниці та водоканалів до шляхопроводів та портової інфраструктури.

“Для кожного з них профільне підприємство знаходить різні типи захисту – від найпростішої – габіонів та бігбегів до складної і дороговартісної – як-то встановлення засобів радіоелектронної боротьби. У вересні минулого року відповідно до рішення уряду, наша команда взяла на себе зобов’язання звести фізичних захист 22 розподільчих підстанціях НЕК «Укренерго». Тільки на 22 з існуючих 90-та магістральних та ще тисяч менших підстанцій”, – відповів міністр.

Кубраков запевнив, що на всіх 22 об’єктах робота по зведенню захисту другого рівня завершена або знаходиться на фінальних стадіях.

Верховна Рада викликала на засідання Олександра Кубракова після масованих російських обстрілів на енергетичну інфраструктуру та знищення Трипільської ТЕС у Київській області.