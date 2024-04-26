Про це йдеться в повідомленні організації у Facebook.
За словами волонтерів кажуть, вони везли тварин із зони бойових дій на у Харківській області. О 4-й ранку 26 квітня львівські поліцейські зупинили їхню машину, забравши паспорт у водія, якого незабаром відвезли у Львівський ТЦК та СП.
Співробітники ТЦК, як стверджують у громадській організації, були п’яними, а також ображали двох волонтерок, одній із яких військовий начебто дав ляпаса.
Крім того, за їхніми словами, у ТЦК пообіцяли відпустити затриманого водія, вручивши йому повістку, якщо жінки видалять відео “негідної поведінки працівників” військкомату. Та своєї обіцянки у військоматі не дотримали, кажуть волонтери.
Вони також розповіли, що їхнього представника змушували пройти військово-лікарську комісію, однак той відмовився. Де він перебуває зараз, у ГО не знають, адже їм спершу казали, що чоловіка відправили у Яворів, а потім він начебто опинився в Моршині. В організації також заявили про погрози двом їхнім представницям.
В ТЦК засудили поведінку військових і повідмоили про початок службової перевірки. Там також заявили, що представника харківської ГО визнали придатним до служби за результатами військово-лікарської комсії при Яворівському районному військкоматі.
Водночас у Львівському ТЦК стверджують, що дві жінки, які супроводжували чоловіка, “вступали в суперечку й провокували військовослужбовців на конфлікт”, перешкоджаючи їм виконувати їхні обов’язки.
- Громадяни з повістками все одно можуть звертатися до рекрутингових центрів, — МОУ
- Міноборони: Придатних до військової служби чоловіків ділитимуть на 4 категорії за станом здоров’я
- ТЦК за кордоном не будуть вручати повістки, — Міноборони