Представники організації "Порятунок тварин Харків" повыдомили, що п’яні працівники військкомату утримують у невідомому місці їхнього представника після того, як його затримали на кордоні.

Про це йдеться в повідомленні організації у Facebook.

За словами волонтерів кажуть, вони везли тварин із зони бойових дій на у Харківській області. О 4-й ранку 26 квітня львівські поліцейські зупинили їхню машину, забравши паспорт у водія, якого незабаром відвезли у Львівський ТЦК та СП.

Співробітники ТЦК, як стверджують у громадській організації, були п’яними, а також ображали двох волонтерок, одній із яких військовий начебто дав ляпаса.

Крім того, за їхніми словами, у ТЦК пообіцяли відпустити затриманого водія, вручивши йому повістку, якщо жінки видалять відео “негідної поведінки працівників” військкомату. Та своєї обіцянки у військоматі не дотримали, кажуть волонтери.

Вони також розповіли, що їхнього представника змушували пройти військово-лікарську комісію, однак той відмовився. Де він перебуває зараз, у ГО не знають, адже їм спершу казали, що чоловіка відправили у Яворів, а потім він начебто опинився в Моршині. В організації також заявили про погрози двом їхнім представницям.

В ТЦК засудили поведінку військових і повідмоили про початок службової перевірки. Там також заявили, що представника харківської ГО визнали придатним до служби за результатами військово-лікарської комсії при Яворівському районному військкоматі.

Водночас у Львівському ТЦК стверджують, що дві жінки, які супроводжували чоловіка, “вступали в суперечку й провокували військовослужбовців на конфлікт”, перешкоджаючи їм виконувати їхні обов’язки.