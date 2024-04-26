Більше 20 атак від початку добу українські сили відбили на Авдіївському напрямку.

Про це йдеться у вечірньому зверненні Генштабу.

“Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 67 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах”, – повідомляє командування.

На Куп’янському напрямку українські сили відбили 7 атак, на Лиманському напрямку – 9, на Бахмутському – 8 (тут російські підрозділи завдали авіаційних ударів в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області).

Найбільша кількість атак відбулася на Авдіївському напрямку – 23. На Новопавлівському напрямку російські сили 12 разів намагалися прорвати оборону. На Оріхівському напрямку українські підрозділи відбили 3 атаки.

“На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області”, – йдеться у зведенні.