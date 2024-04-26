Тверський районний суд Москви зобов'язав студента факультету фундаментальної медицини Московського державного університету з українським громадянством Сергія Гулька протягом трьох днів залишити Росію, але водночас відправив його під арешт на 12 діб.

Про це пише російське видання “Медіазона”, якій розповіла цю історію дівчина Гулька.

Українця відправили під арешт утретє поспіль. Вперше його затримали 3 квітня та засудили на десять діб за статтею про непокору поліцейським. На виході зі спецприймача його затримали вдруге та заарештували ще на 12 діб за статтею про демонстрацію екстремістської символіки. Як повідомляє “Медіазона”, приводом послугували слова “Слава Україні!” у профілі Гулька у “ВКонтакті”.

Увечері 25 квітня студент мав вийти на волю, але його затримали та відвезли до органу внутрішніх справ, а наступного дня суд наказав Гульку залишити РФ упродовж трьох діб. Після цього на тому ж засіданні студента відправили під арешт на 12 діб за статтями про порушення ненависті або ворожнечі та демонстрацію екстремістської символіки — аргументи адвоката, що у разі арешту Гулько не зможе виконати припис про виїзд з Росії, суд до уваги не взяв.

Підставою для чергового арешту стали сторіз Гулька в інстаграмі; як зазначає російське видання SotaVision, під час засідання суддя стверджувала, що у сторіз Гулько «закликав бомбардувати Москву». Сам студент розповів, що писав пости, за які його відправили під арешт, ще в перші місяці повномасштабної війни. У суді Гулько також пояснив, що розмістив сторіз у емоційному стані:

«Бомбили моє місто, бомбили мою країну, і внаслідок цього вмирали близькі мені люди».

У розмові із «Медіазоною» дівчина Гулька припустила, що донос на Сергія міг написати інший студент.

«У нього є однокурсник, який перебуває в Z-групах, активіст, таке інше. Він назбирав ось ці скрини, два роки чекав, щоб перед випуском з університету — зараз ГОСи (державні іспити – ред.), зараз захист диплома за місяць — зробити ось такі речі. Людина не має можливості закінчити університет, медичний факультет, на якому навчаються шість років», — сказала співрозмовниця видання.