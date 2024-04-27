У Маріуполі, який тимчасово окупований армією РФ, вода у кранах житлових будинків не відповідає жодним санітарним нормам і не може бути використана навіть у технічних цілях.

Про це повідомила Маріупольська міська рада в своєму Telegram-каналі.

Жителі окупованого Маріуполя скаржаться на неякісну воду з під крану. Включили воду та просто за хвилину фільтр став непридатним. Окупанти не займаються критичною інфраструктурою міста та не дотримуються жодних санітарних норм. Як результат – вода у місті не придатна навіть у якості технічної.

У Маріуполі постійно виникають пориви труб, але місцева “влада” та комунальні служби не реагують на це. Причиною є нестача працівників у аварійних бригадах та необхідної техніки.

«Тож маріупольці сидять або без води, або з водою, якою неможливо користуватися, або у режимі постійних відключень», – зазначили у міськраді.

Згідно з повідомленнями, агресія Росії призвела до однієї з найбільших гуманітарних катастроф у Маріуполі. Майже 90% міста було зруйновано внаслідок обстрілів з боку російської армії.

“Якщо раптом якась аварія, то самі розгрібайте, квитанції оплачуйте, а у відповідь ми вам гівно з крана поставляємо?!”, – обурюються місцеві маріупольці.