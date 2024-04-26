Про це пише Інтерфакс-Україна.

“Стосовно Patriot і того, що ми зможемо зробити у майбутньому, то це ще потрібно побачити. Але я можу сказати, що ми продовжуємо працювати над цим дуже серйозно. Усі країни, які мають Patriot, безумовно, цінують цей потенціал, але я думаю, що в майбутньому ми зможемо, сподіваюся, працювати з низкою країн над створенням додаткового потенціалу Patriots, — сказав Остін на пресконференції після 21-го засідання Контактної групи з оборони України (формат “Рамштайн”).

Голова Пентагону також зазначив, що в останні дні він проводив “один на один” розмови з європейськими колегами, де обговорювався цей питання та інші аспекти.

Він підкреслив, що США продовжать працювати над розвитком ПЗРК, але важливо також пам’ятати, що Україні потрібні не лише системи Patriot.

“Я хотів би зазначити, що їм потрібний не лише Patriot. Їм потрібні інші типи систем і ракет. Тому я б застеріг усіх нас від того, щоб робити Patriot панацеєю. Я б сказав, що саме інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона, як ми вже багато разів говорили, справді змінить ситуацію”, — заявив Остін.

Крім того, він вказав на інші засоби, які також потрібні Україні, над якими триває робота, і сподівається на їхнє отримання для українських сил раніше, але це вимагає подальших зусиль.