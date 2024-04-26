25-річний підприємець Олександр Слобоженко, який раніше потрапив в скандал через розслідування про виключення з військового обліку, кілька разів ставав фігурантом справ про несплату податків.

Про це у своєму розслідуванні пише NGL.media.

Слобоженко володіє фірмою Traffic Devils, яка займається арбітражем трафіку у сферах гемблінгу та беттінгу з 2019 року. В інтерв’ю мільйонер кілкьа разів казав, що створив компанію 5 років тому, але офіційно її зареєстрували тільки у листопаді 2023 року, повідомляють автори.

У червні 2020 року Національна поліція відкрила проти Слобоженка справу за ухилення від сплати податків. Тоді фіскали підрахували, що він заборгував державі близько 54,8 млн грн. Пізніше стало відомо, що справа зупинилася на етапі досудового розслідування у 2022 році. Підприємець називає її “сфабрикованою”.

У 2023 році на нього знову звернули увагу правоохоронці. Бюро економічної безпеки підозрює його у несплаті податків, організації азартних ігор та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом в особливо великому розмірі. У листопаді 2023 року Слобоженко пообіцяв сплатити всі податки до держбюджету. Він відкинув звинувачення в організації азартних ігор. Журналістам не вдалося знайти підтвердження сплати цих податків.

В матеріалі зазначено, що майже вся нерухомість і парк атомобілів 25-річного бізнесмена зареєстровані на бабусю та мати. Автори висловили припущення, що це було зробленого для того, щоб на майно не наклали арешт, якщо цього вимагатиме суд у справах Слобоженка.