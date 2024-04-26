Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 26 квітня у селі Сотницький Козачок Золочівської ОТГ Богодухівського району російський дрон влучив у цивільне авто, в якому перебувала родина з трьох людей”, – йдеться в повідомленні.

Поранено подружжя волонтерів — 57-річного чоловіка та його 55-річну дружину. Їхній 18-річний син дістав струс мозку та контузію. Постраждалих госпіталізовано.

Всі троє — мешканці цього села. 55-річна потерпіла — голова вуличного комітету. За версією правоохоронців, війська РФ завдали удар після того, як у селі роздавали гуманітарну допомогу.